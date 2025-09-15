Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на международной конференции «Всеобъемлющая безопасность и противостояние – 2025» 15 сентября, что признание территориальной целостности Азербайджана было необходимо для подтверждения территориальной целостности Армении.

«Я признал территориальную целостность Азербайджана, чтобы признать территориальную целостность Армении», заявил Пашинян, отметив, что другого пути просто не было.

Он отметил, что легитимность безопасности Армении значительно усилилась благодаря мирному соглашению, парафированному 8 августа в Вашингтоне. «Этот документ недооценен. Это первый двусторонний международный документ между Арменией и Азербайджаном, который ратифицирован обеими странами и обладает правовой силой», – добавил премьер.

По словам Пашиняна, действия армянских властей на международной арене определяются исключительно стратегией обеспечения легитимности безопасности страны.

«Во-первых, нам нужно было определиться, что такое наша территориальная целостность, и мы решили положиться на неоспоримую легитимность. Мы опирались на Алма-Атинскую декларацию и поставили задачу: мы готовы признать территориальную целостность Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации, потому что мы сами готовы признать свою территориальную целостность на основе этой декларации», — сказал Пашинян, добавив, что в Праге Азербайджан и Армения достигли политического соглашения о готовности признать территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации.