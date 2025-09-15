Китай предупредил о решительных мерах, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины на российскую нефть, закупаемую КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь.

«Нормальное торгово-экономическое сотрудничество Китая законно и не вызывает нареканий. В случае нарушения наших прав мы примем контрмеры и будем защищать суверенитет, безопасность и интересы развития», — подчеркнул дипломат.

Он также раскритиковал действия США, назвав их «односторонним запугиванием и экономическим принуждением», и отметил, что подобные меры подрывают международные торговые правила и стабильность глобальных цепочек поставок.

По его словам, позиция Китая по украинскому конфликту остаётся неизменной. Пекин выступает за диалог и переговоры как единственный способ урегулирования кризиса.