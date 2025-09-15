Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут общаться из-за неприязни, которую испытывают друг к другу.

Об этом заявил глава США Дональд Трамп.

В связи с этим американский лидер допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта ему придется вести самому.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал Трамп.

При этом президент США раскрыл, что переговоры руководителей России и Украины состоятся в рамках трехсторонней встречи с участием США. «Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — заверил глава Белого дома.