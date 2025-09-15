Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении Ак. улица Гасана Алиева;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

13. Проспект Ноября, 8, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Проспект Бабека, в направлении центра.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом учебного года.

«С началом учебного процесса движение транспорта на улицах и проспектах столицы становится более интенсивным. Это в первую очередь проявляется вблизи школ и детских садов, а также в районах, где расположены высшие учебные заведения. В такой ситуации особенно важно строгое соблюдение правил и со стороны водителей, и со стороны родителей, и со стороны школьников и студентов.

Водителей просят по возможности воздержаться от использования личных автомобилей, отдавать предпочтение общественному транспорту, не нарушать правила остановки и стоянки и снижать скорость, проявляя повышенную внимательность вблизи учебных заведений.

Родителям рекомендуется не формировать автокортежи при привозе детей в школу, по возможности использовать один автомобиль для перевозки нескольких учащихся и парковать транспорт только в разрешенных местах. При высадке детей необходимо следить, чтобы они выходили из автомобиля со стороны тротуара.

Пешеходы, в том числе школьники и студенты, должны пользоваться только обозначенными пешеходными переходами, не выбегать внезапно на проезжую часть и избегать отвлекающих факторов во время движения», — говорится в обращении.