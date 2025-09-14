В Париже массовая раздача бесплатной жареной курицы обернулась давкой и беспорядками.

Популярный французский инфлюенсер Фарес Сальваторе анонсировал акцию в соцсетях, пообещав угостить тысячу человек фастфудом. Однако количество участников оказалось значительно больше ожидаемого. Организатор не обеспечил должных мер безопасности, что привело к хаотичному скоплению людей в ограниченном пространстве и создало угрозу их жизни и здоровью.

Правоохранительные органы были вынуждены вмешаться и взять ситуацию под контроль. Полиция приостановила акцию, перекрыв район. В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как толпы людей хаотично перемещаются по улицам, а рядом дежурят усиленные наряды полиции.