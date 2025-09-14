В Губинском районе бабушка несовершеннолетней девушки прокомментировала появившиеся в СМИ утверждения о её браке с 35-летним мужчиной.

По словам женщины, распространяемая информация не соответствует действительности. Она подчеркнула, что слухи не имеют под собой оснований.

Следует отметить, что Губинская региональная группа пресс-службы МВД сообщила, что в отношении лиц, виновных в организации противоправного деяния, в Губинском РОВД возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Следственно-розыскные мероприятия продолжаются.

