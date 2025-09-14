Регион живет напряженной жизнью, пытается поспеть за «цивилизацией» и шагать в ногу со временем. Он еще множество раз будет спотыкаться на этом пути, но, поднабрав ушибов и развиваясь далеко не синхронно (в зависимости от стартовых условий и решительности лидеров государств, в него входящих, а также международной конъюнктуры), может в будущем трансформироваться из сырьевого и крайне зависимого в умеренно технологичный и относительно самостоятельный.

Проблема пребывания в России трудовых мигрантов из государств Центральной Азии обостряется изо дня в день – по данным ТАСС, группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым представила в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на въезд и пребывание в России членов семей трудовых мигрантов.

Согласно документу, члены семей иностранцев, работающих в РФ, лишаются права на въезд и нахождение в стране. Исключение составляют граждане Беларуси. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что принятие закона позволит сократить миграционный поток на 15-20% за счет ограничения въезда семей низкоквалифицированных работников. Авторы считают, что это снизит нагрузку на социальную инфраструктуру, а также бюджетные расходы в сфере образования, здравоохранения и соцобеспечения.

Параллельно депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, направленный на регулирование денежных переводов мигрантов. То есть, иностранным работникам могут запретить отправлять за границу суммы, превышающие их официальную месячную зарплату. Авторы законопроекта отмечают, что в 2023 году трудовые мигранты отправили домой рекордные суммы – свыше 18 млрд долларов. По их мнению, новый законопроект должен пресечь отправку средств, происхождение которых не подтверждено документально.

Между тем президенты трех республик Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, стали лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого: Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон удостоены ее «за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в центрально-азиатском регионе».

Международное жюри (в его составе – политические и общественные деятели из Китая, Индии, Франции, Японии, Аргентины и др. стран) под председательством художественного руководителя и гендиректора Мариинского театра, гендиректора Большого театра Валерия Гергиева, приняли решение по трем лауреатам из ЦА единогласно.

В составе жюри находился Пьер де Голль — внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля. По его словам, награду в 2025 году получили главы государств, которые работают на благо мира и создают новую модель решения проблем гуманитарным путем, а не конфликтами.

Первый раз премию мира имени Льва Толстого присудили в 2024 году Африканскому союзу.

Казахстан

В РК грядет конституционная реформа – президент Касым-Жомарт Токаев инициировал создание однопалатного законодательного органа, упразднив Сенат. В своем послании народу он сообщил, что новый парламент в 2027 году будет избран по партийным спискам. Некоторые наблюдатели уже усмотрели в новшестве подготовку к беспрепятственному транзиту власти.

Токаев же пояснил, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа: «Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции. Таким образом, нынешний состав Мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий. И Сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов».

Токаев также считает, что у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе.

В своем обращении к народу (строго говоря, его можно считать главным событием в ЦА последних дней и на длительную перспективу) Токаев поднял еще множество вопросов, касающихся, в частности, взаимных противоречий между глобальными державами и межгосударственными объединениями, увеличения количества войн и конфликтов в результате «эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях».

«Во внутренней и внешней политике некоторых стран, — подчеркнул он, — укрепляются тенденции крайнего национализма. Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта. Все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса Организации Объединенных Наций в решении узловых проблем современности. … Кризис переживает западная концепция мультикультурализма, межэтнической и межрелигиозной гармонии. Устои национальных культур и традиций расшатываются под влиянием глобалистских деструктивных сил. Усиливается миграционный кризис, растут потоки беженцев, торговля людьми и оружием, наркотрафик».

Возникли, сказал Токаев, совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе, связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Существуют и другие факторы, свидетельствующие о коренном изменении геополитической парадигмы: «Иными словами, наступает новый миропорядок».

Казахстан же – неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре Евразийского континента, и иного пути, как добиться успеха, у нее нет. В частности, «На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса. … Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра».

Первоочередной задачей для Казахстана Токаев назвал привлечение крупных инвестиций и создание соответствующих условий для инвесторов и банков. Он также сообщил, что в ходе его недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня: «Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City, он должен стать первым полностью цифровым городом региона – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни».

В обращении президента речь также шла о необходимости придания импульса обрабатывающей промышленности; развитии атомной энергетики; глубоком изучении недр страны; развитии сельскохозяйственной отрасли с применением спутникового мониторинга сельхозземель и искусственного интеллекта; развитии транспортно-логистической сферы (за прошлый год объем перевозок грузов по территории РК превысил 1 млрд тонн).

Что касается транспортных маршрутов, Токаев подчеркнул значение коридоров «Север – Юг» (открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии); «Восток – Запад», «Один пояс, один путь»; Транскаспийского маршрута.

В текущем году, проинформировал Токаев, будет завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» протяженностью 836 километров: «Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута «Восток – Запад». Токаев поручил правительству ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта, запустить (до октября) единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo.

«Во всем мире, — указал Токаев, — развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий… наша стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве».

Кроме того, президент РК акцентировал внимание на решении проблем водной отрасли как главном гаранте социальной стабильности, устойчивого развития экономики и обеспечения национальной безопасности; масштабной цифровой модернизация экономики – соответственно, повышению уровня образования и увеличению количества специалистов, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом. «Формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться … еще со школьной скамьи», — сказал Токаев.

Коснулся он и других актуальных вопросов развития страны и заявил об амбиции Казахстана стать «подлинно цифровым государством».

О золоте: Казахстан выбился в мировые лидеры стран-добытчиков этого драгоценного металла, заняв шестое место – такова информация Геологической службы США (USGS), основанная на данных 2024 года. Добыча золота в РК составила 130 тыс. тонн. Китай добыл 380 тыс. тонн, Россия — 310 тыс., Австралия – 290 тыс., Канада — 200 тыс. и США — 160 тыс. тонн.

Как пишет Eurasia Today, с 2016 года добыча золота в Казахстане увеличилась почти вдвое, чему способствовали крупные активы, в частности, месторождения Алтынтау-Кокшетау (Glencore) и компании SolidCore Resources. Министерство индустрии и строительства Казахстана прогнозирует, что при текущих объемах добычи золота хватит на следующие 30 лет.

И довольно безрадостная информация: Bloomberg со ссылкой на собственные источники передает, что Евросоюз рассматривает возможность впервые применить вторичные санкции в отношении Казахстана. То есть, в случае санкций республике будет запрещено импортировать определенное оборудование, которое, по мнению еврочиновников, в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия.

Предлагаемые меры могут стать частью 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза – он находится в стадии обсуждения. Новый пакет также включает усиление ограничений против российских банков и нефтяных компаний, запрет на перестрахование танкеров из «теневого» флота, санкции против трейдеров нефти из третьих стран и новые экспортные запреты на товары, которые могут быть использованы в военной промышленности России.

Напомним, что несколько казахстанских компаний уже находятся в санкционных списках ЕС и США, но обсуждение введения вторичных санкций против всей страны происходит впервые.

На этом фоне растет торговое сотрудничество государств Центральной Азии с Индией – в денежном выражении оно составляет около 2 млрд долларов. Согласно совместному исследованию Евразийского банка развития (ЕАБР) и India Exim Bank, на Казахстан приходится наибольший объем импорта Индии из республик региона – порядка 65%. А главным рынком сбыта индийских товаров в ЦА стал Узбекистан – на него приходится более 45% поставок индийских товаров в регион (на Казахстан — около 35%).

Номенклатура импорта в регион индийских товаров основана, в основном, на фармацевтической продукции, электрических машинах и оборудовании. Из ЦА в Индию экспортируют минеральное топливо и нефть, удобрения, продукты неорганической химии.

Считается, что потенциал экспортно-импортных операций государств Центральной Азии с Индией огромен, однако не реализован из-за скудости транспорта и логистики – прямых сухопутных маршрутов между сторонами крайне мало, и значительную часть грузов приходится транспортировать водным путем, через Суэцкий канал и Черное море, что удлиняет путь доставки грузов на тысячи километров. Что же касается авиаперевозок, они работают, в основном, для дорогих и чувствительных, к срокам годности, товаров.

По оценкам экспертов ЕАБР и Exim Bank (Индия), для полноценной торговли последней с государствами ЦА необходимо «развернуть» коридор «Север–Юг» и ускорить сопряжение с каспийскими и иранскими портами – это сократит время доставки и логистические издержки.

Узбекистан

В РУз разрешили забастовки – депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса поддержали сенатскую инициативу о корректировке трудового законодательства, которая впервые закрепляет в нем право работников на забастовку и прописывает порядок его реализации.

Ранее Ташкент ратифицировал международные конвенции по соответствующей проблематике, однако полноценного практического наполнения взятых страной обязательств в национальном законодательстве не было.

О делах языково-образовательных. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает его пресс-служба, распорядился ввести в школах, техникумах и вузах страны программы по углубленному изучению китайского языка – для этого в РУз дополнительно приглашены 100 носителей языка и волонтеров. На совещании, посвященном реформам в системе образования, Мирзиеев сообщил, что в ходе его недавнего визита в Пекин были достигнуты соглашения с директорами десятков крупных компаний в сфере энергетики, геологии, химии, транспорта, сельского и водного хозяйства. Стороны сформировали пакет инвестиционных проектов на 35 млрд долларов, и для реализации соответствующих инициатив требуются тысячи специалистов со знанием технологий и китайского языка. Президент распорядился организовать в каждом регионе по две «Узбекско-китайские мастерские».

Не упущено Ташкентом и «кабульское направление» — РУз приступила к практической реализации проектов в сфере энергетики Афганистана на сумму 250 млн долларов. Они включают строительство линии электропередачи Сурхан — Пули-Хумри, модернизацию и расширение подстанций Дашт-и-Алван и Арганди, а также продление линии электропередачи до подстанции Шейх Месри и ее расширение. После завершения работ Афганистан будет получать из Узбекистана от 800 до 1000 МВт электроэнергии. Реализация проектов намечена на первый квартал 2027 года.

Таджикистан

Ученые Института науки и технологии Австрии (ISTA), побывав в Таджикистане, констатировали, что ледники Памира, долгое время считавшиеся устойчивыми к процессу глобального потепления, начали стремительно таять. Как сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на исследование международных специалистов, баланс массы ледника стал резко меняться из-за уменьшения снежного покрова и дефицита осадков. При этом, похоже, преодолена «точка невозврата», означающая переход ледника в режим ускоренного таяния.

Уточняется, что средняя глубина снежного покрова снизилась на 40 см, годовые осадки упали на 328 мм или около 28% от нормы. В итоге ледник начал таять в восемь раз быстрее, чем до 2018 года.

По мнению исследователей, данный процесс подрывает так называемую Памиро-Каракорумскую аномалию — феномен, при котором даже в условиях глобального потепления расположенные в Центральной Азии ледники сохраняли устойчивость. Такое положение дел несет серьезные риски обмеления рек, включая относительно полноводную Амударью. Потеря этих ресурсов в свою очередь угрожает водной безопасности миллионов людей. Ведь возникают проблемы с поливом сельскохозяйственных угодий, сокращается выработка электроэнергии на ГЭС, ускоряется деградация экосистем. Причем, восстановить баланс без масштабных климатических мер — невозможно. Эксперты также подчеркивают, что таяние льда не приводит к пополнению воды в горных реках.

Спутниковые данные, использованные учеными, не обнадеживают. Основанные на них климатические расчеты демонстрируют, что снижение количества снега и осадков в горах Памира — не локальная особенность ледника Кызылсу, а общий тренд для всего северо-западного региона.

Специалисты выражают серьезное беспокойство, считая, что резкое таяние ледников приведет не только к дефициту воды, но и может нарушить климатическую безопасность. Подчеркивается, что данная проблема выходит далеко за пределы Центральной Азии.

В Таджикистан едет президент России Владимир Путин – МИД РФ назвал датой его государственного визита в страну 9 октября текущего года. Ожидается, что в ходе визита главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Россия и Таджикистан поддерживают тесное сотрудничество в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах. РФ является одним из основных торговых партнеров Таджикистана. Последний раз президент России посещал Таджикистан с рабочим визитом летом 2022 года.