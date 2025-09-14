Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

Поселок Гырмызы Базар, один из известных населенных пунктов Карабахского региона, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористической операции наших Вооруженных сил.

После этого в поселке были восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

В поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, а 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, а в 2026 году – 12 частных домов. В настоящее время в поселок вернулись 10 семей (39 человек).

Глава государства побывал в доме переселившегося в поселок Ислама Дадашева.