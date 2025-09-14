Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в своей способности склонить Путина к прекращению боевых действий в Украине.

В ходе частных обсуждений экс-президент признал, что «неправильно оценил» планы российского лидера относительно поиска мирного решения, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным высокопоставленного представителя администрации, Трамп и его команда разочарованы из-за неудачных попыток положить конец конфликтам в Украине и в Газе, которые стали ключевыми кризисами в начале предполагаемого второго срока.

Издание отмечает, что реакция Трампа на действия Москвы и удар Израиля по Катару была схожей: он заявил, что «недоволен» и «не в восторге от всей этой ситуации».