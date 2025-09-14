Россия обратилась к Турции с предложением вернуть два зенитно-ракетных комплекса С-400, которые были проданы Анкаре в 2017 году за $2,5 млрд и переданы в 2019-м.

Как сообщает турецкий Nefes, инициатива объясняется нехваткой таких систем в российских запасах и ростом внешнего спроса.

В Турции комплексы С-400 так и не были интегрированы в структуры НАТО, а срок службы их ракет уже наполовину исчерпан. Кроме того, содержание и обслуживание систем требует значительных затрат.

Тем временем Анкара активно развивает собственную систему ПВО под названием «Стальной купол», что снижает зависимость от российских технологий. Еще одним фактором для Турции является стремление к отмене санкций США по закону CAATSA, введённых после закупки С-400. Эти санкции привели к исключению страны из программы производства истребителей F-35.

Россия же рассматривает пополнение запасов С-400 как приоритет на фоне потерь на фронте и высокой международной заинтересованности. В резерве у Москвы не осталось доступных комплексов, кроме тех, что уже находятся в эксплуатации.

По данным источников, официального ответа от Турции пока нет, однако отношение к предложению оценивается как позитивное. Ранее Россия уже переносила сроки поставок последних С-400 для Индии на 2026–2027 годы в связи с собственными потребностями.