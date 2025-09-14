По данным на 11:00, на территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода. Об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии.

Осадки в некоторых местах были интенсивными и сильными, ливневого характера. В высокогорных районах, на Шахдаге выпал снег.

Количество осадков составило в Астаре 68, Загатале 64, Ленкорани 60, Балакене 50, Сарыбаше (Гах) 27, Лерике 23, Ярдымлы 17, Габале 14, Джафархане 10, Сабирабаде 9, Кишчае (Шеки), Огузе, Грызе, Хыналыге, Имишли, Гусаре, Шемахе, Алтыагаче, Барде, Тертере, Кюрдамире, Халтане, Гобустане, Губе, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Гедабеке, Билясуваре, Шамкире, Ширване, Шабране, Нефтчале, Физули, Зангилане, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове до 8 мм.

В результате интенсивных ливневых дождей наблюдается сель в реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, и в реке Балаканчай, протекающей по территории Балаканского района.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами усиливалась в Баку и на Абшеронском полуострове до 21, в Нефтчале до 20, в Джульфе до 18 м/с.

В Балакене, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Грызе, Шахдаге, Дашкесане, Лерике, Гёйчае наблюдался туман. Видимость в тумане ограничена до 500 метров.