Общие потери Российской Федерации за время полномасштабного вторжения в Украину составили 1091890 человек.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали или обезвредили 880 российских оккупантов, общие потери России достигли 1091890 человек. Об этом информирует Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1094610 (+880) человек;

танков – 11184 (+3) ед;

артиллерийских систем – 32 749 (+42) ед;

РСЗО – 1 487 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 59086 (+261) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 61614 (+102) ед.