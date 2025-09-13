Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут подтолкнуть президента России Владимира Путина к диалогу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести серьёзные санкции против России, если страны НАТО прекратят закупку российской нефти.

«Мы согласны с предложением президента Трампа: трёхсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но в этом процессе должны участвовать именно лидеры, а не технические команды. Главный вопрос — остановить убийства», — подчеркнул он.

Глава украинского государства также отметил важность предварительных поставок оружия Киеву и детальной проработки санкций.

«Если Россия получает запчасти для своих ракет от иностранных компаний, значит, производство ракет увеличивается. Некоторые называют это «продукцией двойного назначения», другие говорят, что «частный сектор не хочет», но факт в том, что эти товары продаются. Решение — применение санкций против любой компании, поставляющей компоненты для ракет и ракетоносных систем», — заявил Зеленский.