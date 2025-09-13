Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет отстаивать свои интересы «кнутом и пряником» на фоне меняющегося мирового порядка.

По её словам, изменения миропорядка вызывают серьёзную озабоченность: «Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества: Китай, Россия, Северная Корея, Беларусь. Эти государства хотят вернуться к порядку, при котором власть и насилие определяют, кто главный. Да, меня это изменение действительно пугает».

Каллас подчеркнула, что роль Европы в будущем зависит от того, как Брюссель будет позиционировать себя сейчас. «Если мы будем принимать решения быстрее и действовать как единое целое, мы сможем отстаивать свои интересы кнутом и пряником как надежный геополитический игрок. Те, кто сотрудничает с Европой, получат выгоду, а те, кто отказывается, заплатят цену», — отметила глава дипломатии ЕС.

Она добавила, что экономическая мощь у ЕС уже есть, а военную союз активно наращивает, что создаёт два столпа геополитической силы: экономическую и военную мощь.