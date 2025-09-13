Европейские союзники США по НАТО выражают обеспокоенность сдержанной реакцией президента Дональда Трампа на инцидент с БПЛА в Польше, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В Европе её восприняли как проявление политики «Америка прежде всего», когда страны сами должны обеспечивать свою безопасность. Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер отметил, что Трамп не рассматривает безопасность Европы как центральный элемент безопасности США.

Собеседники агентства описывают реакцию Вашингтона как «публичное пожимание плечами», вызывающее «разочарование», «недоумение» и «тревогу». Европейские дипломаты также встревожены, что американские ВВС не участвовали в нейтрализации дрона, однако в США поясняют, что за воздушное пространство в момент инцидента отвечали Нидерланды.