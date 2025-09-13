Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по промзоне в уфимской Черниковке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на главу Орджоникидзевского района Рустема Хамитова.

Атакован Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод.

По информации канала, на территории произошел взрыв. По словам главы района, он уже отправился на место инцидента. Хамитов отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил, что на заводе, расположенном в промзоне, произошел пожар. Над предприятием были видны огонь и клубы дыма.