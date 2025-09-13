Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что она остаётся сложной из-за наращивания Россией численности, увеличения использования дронов и внедрения новых технологий. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Сегодня работают линии электронной войны и дроны, завтра дроны и двигатели меняются, и начинают работать другие линии электронной войны. Главное — управлять фронтом», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал о необходимости симметричного ответа на атаки с использованием 800 «шахидов». По его словам, Украине требуется 1600 беспилотников-перехватчиков, каждый стоимостью около 3000 евро. Зеленский отметил, что страна располагает дальнобойными средствами, однако испытывает нехватку финансирования для оперативного реагирования на угрозы.