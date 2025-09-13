Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам заложников Адам Бойлер встретился в Кабуле с министром иностранных дел движения «Талибан» Амирханом Муттаги, сообщили в МИД Афганистана.

В ходе встречи обсуждались вопросы заключённых обеих сторон, расширение двусторонних отношений, инвестиции и защита граждан.

Муттаги отметил, что в отношениях нет нерешаемых проблем, а Бойлер выразил соболезнования в связи с недавним землетрясением и подчеркнул необходимость усилий для достижения конкретных результатов в будущих переговорах.