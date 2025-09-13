Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите лидеров арабских и мусульманских стран, который пройдет в Дохе 15 сентября. Об участии президента Ирана сегодня сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Президент Ирана отбудет в столицу Катара в понедельник. Сам министр примет участие в заседании на уровне министров иностранных дел в воскресенье, 14 сентября.

AFP сообщает, что участие в саммите примут также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

На саммите министров, как отмечают турецкие СМИ, страну представит глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

По итогам ожидается принятие резолюции, осуждающей авиаудары ВВС Израиля по столице Катара Дохе. Также страны намерены включить в документ призыв к прекращению действий Израиля в секторе Газа, обеспечению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.