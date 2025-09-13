Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО поддержат США и прекратят закупки российской нефти.

Кроме того, Трамп призвал страны альянса ввести пошлины в размере 50–100% против Китая, отметив, что это может существенно повлиять на прекращение войны в Украине.

Ранее он предупредил о намерении «очень жестко ударить по России санкциями» и отметил, что его терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину «заканчивается». Среди возможных ограничений Трамп упомянул санкции против российских банков, нефтяного сектора и введение пошлин.