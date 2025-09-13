Администрация президента США Дональда Трампа подготовила план привлечения 1 тыс. служащих Национальной гвардии для охраны порядка в городах Луизианы, включая Новый Орлеан и Батон-Руж. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на служебные документы.

Сотрудники гвардии должны быть направлены по запросу губернатора Джеффа Лэндри. В документах не уточняется, был ли такой запрос и получил ли план одобрение администрации. Ранее Трамп заявлял, что мог бы навести порядок в Новом Орлеане за две с половиной недели, если губернатор обратится за поддержкой.

Подлинность документов подтверждена Пентагоном. Срок возможной операции обозначен до 30 сентября 2026 года.