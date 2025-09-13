Еврокомиссия предложила «креативный» механизм использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.

Схема предполагает замену этих средств на облигации ЕС, что, по мнению европейских чиновников, позволит уйти от обвинений в изъятии. Запад может изымать лишь проценты с замороженных активов, но не трогает огромные основные суммы.

Инициатива получила «осторожный энтузиазм» и может быть официально представлена в ближайшее время.

Российские активы почти на 200 миллиардов евро были заморожены с началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Основная их часть находится в распоряжении Euroclear, финансового учреждения со штаб-квартирой в Брюсселе.