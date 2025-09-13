Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ходе визита в Киев встретился с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом американский дипломат сообщил в соцсети X.

«Провели с секретарём Совбеза страны и ведущим переговорщиком Рустемом Умеровым позитивную беседу об усилиях, предпринимаемых США для прекращения гибели людей и установления прочного мира между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен делу служения американскому народу, обеспечивая мир за рубежом и прекращая бесконечные войны», — написал Келлог.

Ранее в Киеве спецпосланник также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.