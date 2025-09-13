Агентство Fitch в пятницу снизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+. Это стало самым низким показателем в истории страны среди оценок ведущих агентств.

По данным Fitch, госдолг Франции продолжит расти до 2027 года, если срочные меры не будут приняты. Решение совпало с политической нестабильностью и спорами вокруг того, как исправить ситуацию с перегруженными финансами.

Экономист Шарль Гав отметил: «Впервые в жизни я ясно понимаю, что надвигается нечто грандиозное, но это похоже на чёрную дыру. Политика последних двадцати лет была абсолютно нелогичной. Она неизбежно вела туда, где мы оказались. Но невозможно логически предсказать последствия нелогичной политики».