Пожар в Гызылагачском национальном парке потушен, сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате пожара на площади 10 га сгорели камыши, сухая трава, кустарники и частично деревья. Остальная часть Национального парка была защищена от огня.

10:16 В службу 112 МЧС Азербайджана поступило сообщение о возгорании на территории, расположенной возле села Гызылагач Масаллинского района, в Национальном парке.

В пресс-службе ведомства сообщили, что силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС были незамедлительно привлечены к месту происшествия.

Несмотря на ветреную погоду, которая осложнила операцию по тушению пожара, его удалось локализовать.

Работа по тушению продолжается.