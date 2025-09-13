Нормализация отношений между Турцией и Арменией состоится сразу после окончательного подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, передает «Анадолу.

Фидан отметил, что после освобождения оккупированных территорий в Карабахе он высоко оценивает готовность премьер-министра Армении Никол Пашиняна пойти на исторический риск ради мира и отношений с Азербайджаном.

Глава МИД Турции выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту США Дональду Трампу за парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Он уточнил, что окончательные подписи в Вашингтоне не были поставлены, и ожидается, что подписание окончательного мирного договора состоится в первой половине следующего года.

«Как только будет поставлена окончательная подпись под соглашением Азербайджана с Арменией, мы быстро приступим к нормализации отношений с Арменией», — сказал Фидан.