Бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала.

Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас», — говорится в публикации.

Карки стала первой женщиной-премьером в истории Непала.

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны.