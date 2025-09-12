Польша не видит оснований для того, чтобы разрывать дипотношения с РФ.

Об этом заявил журналистам в Киеве глава польского МИД Радослав Сикорский.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — отметил Сикорский на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Андреем Сибигой, передает ТАСС.

Польский дипломат подчеркнул, что отношения его страны с Россией ограничиваются «вызовом послов и вручением нот протеста». Кроме того, он в очередной раз призвал страны ЕС ввести по примеру Варшавы ограничения на передвижения российских дипломатов.