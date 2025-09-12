Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что когда спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Киеве, то войска РФ не наносят массированных ударов.

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что у США есть ПВО не хуже, чем «Пэтриоты». Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», — сказал Зеленский.

Он также выразил желание, чтобы американский генерал посещал все города Украины.

«Мы бы хотели действительно еще несколько таких американских систем. Это не совсем шутка. Когда в Киеве представитель президента США Трампа — нет массированных ударов. Убийцы воздерживаются от убийств. С представителями других государств это не работает», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что готов предоставить Келлогу гражданство и квартиру, если это приблизит прекращение огня.