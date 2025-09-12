Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО, сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи глава МИД обсудил с делегацией постоянных представителей стран-членов НАТО историческое для Южного Кавказа событие — подписание 8 августа в Белом доме совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Арарат Мирзоян представил видение Армении по укреплению стабильности в регионе. Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии партнерства Армении с НАТО.