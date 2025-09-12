Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить подразделения Национальной гвардии в город Мемфис (штат Теннесси) для наведения порядка и снижения уровня преступности.

«Я скажу это прямо: мы едем в Мемфис. Это следующий город, который сталкивается с серьезными проблемами. Мэр-демократ доволен происходящим, и губернатор Теннесси тоже. Но мы исправим ситуацию так же, как сделали это в Вашингтоне», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, федеральные власти готовы вмешаться в ситуацию, если местные органы власти не смогут самостоятельно справиться с ростом преступности.