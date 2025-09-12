Убийцей американского активиста-республиканца Чарли Кирка оказался 22-летний Тайлер Робинсон, пишет New York Post.

По данным Reuters и CNN, он признался в содеянном отцу, который вызвал полицию и удерживал его до приезда.

Дональд Трамп уточнил, что задержать Робинсона помогла наводка пастора.

16:15 Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан. По мнению американского президента, виновный заслуживает смертной казни.

Напомним, Чарли Кирка застрелили во время его выступления в Университете долины Юты (Utah Valley University). Он приехал туда по приглашению студенческой группы — это было его первое из 14 выступлений в рамках тура под названием The American Comeback по всей стране. Кирк выступал на открытом воздухе под тентом во дворе университета, где общался с аудиторией и отвечал на вопросы. На записях, опубликованных в соцсетях, видно, что Кирку стреляют в шею, когда он сидит с микрофоном.