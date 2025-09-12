Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан и министр экономики Армении Геворг Папоян обсудили проект «маршрут Трампа» (TRIPP — 42-километровый участок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении), сообщают армянские СМИ.

Папоян подчеркнул заинтересованность Еревана в проекте, предложил привлечь частные инвестиции и инициировать разработку дорожной карты его реализации. Он также отметил важность американской поддержки в модернизации инфраструктуры и обеспечении безопасности границ.

Собеседники обсудили расширение американо-армянского экономического сотрудничества, в том числе в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий, цифровой экономики и туризма.