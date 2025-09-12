Европейский Союз вызвал представителей России и Беларуси в Брюссель, чтобы выразить протест против «преднамеренного и опасного» вторжения российских дронов на территорию Польши. Об этом в пятницу сообщил агентству AFP представитель Евросоюза. По его словам, российские и белорусские посланцы прибыли по вызову накануне, в четверг.

«Мы чётко дали понять, что этот безрассудный акт свидетельствует о серьёзной эскалации со стороны России и представляет прямую угрозу безопасности граждан ЕС», — заявил представитель.

Ранее сообщалось, что ряд государств Евросоюза в индивидуальном порядке вызвали российских дипломатов в свои министерства иностранных дел в связи с атакой дронов на территорию Польши.