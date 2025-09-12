Россия рассчитывает на продолжение диалога с Арменией в вопросе разблокирования коммуникаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, понимание того, как будет функционировать так называемый «маршрут Трампа», возможно лишь после ознакомления с конкретными деталями проекта.

Также необходимо учитывать ряд дополнительных факторов: Армения входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, дочернее предприятие РЖД – компания «Южно-Кавказская железная дорога» управляет ж/д сетями Армении, российские пограничники охраняют границу в районе, где предположительно пройдет указанный маршрут, добавила она.