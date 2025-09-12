Исследователи всё активнее используют цифровые технологии, чтобы изменить способы коммуникации с животными и приблизиться к созданию так называемого «интернета для животных». Среди новых разработок — «телефоны» для собак и сенсорные экраны для попугаев, пишет Financial Times.

Эксперименты, проведённые в Университете Глазго, показали, что попугаи, обезьяны, кошки и собаки способны не только участвовать в видео- и аудиозвонках на расстоянии, но и управлять окружающей средой. Например, обезьяны и лемуры в зоопарках получили возможность самостоятельно запускать успокаивающие звуки, запахи или видеоролики.

Главой исследовательской группы является Илена Хирски-Дуглас. Именно она создала DogPhone — устройство, которое позволяет собакам звонить своим хозяевам. Так, её лабрадор Зак начинает видеозвонок, когда поднимает и встряхивает мяч с акселерометром: движение активирует ноутбук и выводит изображение хозяйки на экран. Общение возможно и в обратном направлении — человек также может позвонить питомцу.

В ближайшие годы Хирски-Дуглас планирует использовать грант Европейского исследовательского совета в размере 1,5 млн евро для «кардинального изменения того, как животные контролируют окружающую среду, и предоставления им радикально новых возможностей для социальных связей».