В «Бакинском метрополитене» допускают возможность введения дифференцированных тарифов на проезд. Об этом заявил журналистам советник председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Эмиль Ахмедов.

По его словам, структура не имеет полномочий самостоятельно повышать или снижать стоимость проезда, поэтому в данный момент вопрос изменения тарифов официально не рассматривается. Тем не менее в будущем такая практика может быть введена.

«Это один из вопросов повестки дня. Однако для его реализации необходимо завершить инфраструктурные работы, открыть новые станции, внедрить соответствующие платёжные системы и выполнить другие подготовительные шаги. То есть введение дифференцированных тарифов возможно в перспективе, но на сегодняшний день окончательного решения нет», — отметил Ахмедов.