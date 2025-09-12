Граждане и пользователи соцсетей обсуждают и осуждают новшество, введённое в бакинском аэропорту, что было вполне предсказуемо, как только в СМИ появилась первая информация о предстоящих ограничениях в деятельности службы такси.

Напомним, на прошлой неделе Minval сообщил о запрете на работу обычных такси на территории бакинского международного аэропорта. Службам такси запретили принимать заказы с территории аэропорта — теперь это привилегия «лондонских такси» и небольшой, ограниченной части остальных операторов, но с условием, что они будут отвечать требованиям (знание иностранного языка, наличие нового исправного автомобиля, опрятный вид).

Таким образом, новый порядок привёл к нехватке такси, но это не единственная неприятность, с которой столкнулись граждане в зоне аэропорта. Резко выросла стоимость поездки из аэропорта, о чём предупреждали специалисты: если раньше дорога в центр Баку стоила в среднем 7–12 манатов, то теперь она обходится в два, а то и в три раза дороже.

В самом Международном аэропорту Гейдар Алиев назвали это новшество «необходимостью», якобы вызванной навязчивыми водителями такси, не имеющими соответствующих разрешений, необходимого обучения и транспорта, не соответствующего стандартам. «Функционирование неорганизованного такси, — объяснили они, — наносит ущерб деловой репутации аэропорта и создаёт риски для безопасности пассажиров».

То есть за монополией и ростом цен на такси стоит лишь желание позаботиться о гражданах и больше ничего… А что вы себе подумали?

При этом никто не спросил самих пассажиров, а хотят ли они этих изменений. На услуги «навязчивых» такси, между прочим, никто не жаловался, и цены на проезд всех устраивали, и то, что водители не знают английского языка, — тоже. Работа такси была налажена.

Но теперь, после того как в аэропорту «позаботились» о гражданах, последние, чтобы не быть разорёнными дорогими услугами «лондонских такси», вынуждены пешком и с багажом преодолевать огромное расстояние, чтобы выйти за пределы зоны аэропорта, на трассу, и там уже заказать доступное по цене такси. Потому что не всем нужно ехать в центр столицы, чтобы можно было воспользоваться экспресс-автобусом.

То есть измученные дальними перелётами, страдающие разными недугами (одни перепады давления чего стоят) мужчины, женщины, дети, пожилые люди наконец, — все они вместо того, чтобы поскорее и без проблем доехать до дома, сталкиваются с кучей неприятностей прямо по прибытии на азербайджанскую землю. И вымотанные в конец описанной нервотрёпкой, они, злые и полностью опустошённые, возвращаются домой, где всему своему окружению рассказывают о чиновничьей некомпетентности. Ну, если вы называете это заботой…

Пользователи пишут, что испытали эту «отеческую заботу» на себе в полной мере. Раньше время заказа такси занимало 5–6 минут (вышел, заказал, сел и поехал), а сегодня этот процесс отнимает больше времени и стоит в разы дороже: для класса «эконом» — в 2,5 раза дороже. Но теперь нет «эконом» или «комфорт» — есть один тариф для всех. При этом те, кому «посчастливилось» протестировать новшество, пишут, что пока они шли в сторону трассы в поисках места, где их может забрать водитель «Янго» или «Болта», свои услуги предложили пара десятков бомбил. Они никуда не делись — им можно заезжать на стоянку аэропорта, а «Болту» и «Янго» запретили. Цена у них тоже поднялась: если раньше она составляла 20–25 манатов, то сегодня — 35–40.

Сложившуюся ситуацию граждане оценивают как вредительство и считают себя скорее пострадавшими, нежели осчастливленными. Вот такое неприятное «приключение» на территории аэропорта теперь обеспечено всем гражданам Азербайджана, не имеющим собственного транспорта. Видимо, организаторы этих неудобств решили, что нам в жизни не хватает ярких красок, а теперь, после такой заботы, она точно ими заиграет.

Интересно выходит: в аэропорту заботятся о репутации учреждения, но о благополучии граждан не подумали. Человек, конечно, привыкает даже к плохому, и со временем смиряется с любыми условиями, однако негативный осадок всё равно остаётся. Зачем же на ровном месте создавать такой негативный настрой? Можно же было попытаться найти «золотую середину», которая устроила бы всех.