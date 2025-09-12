Депутат фракции «Жаңы Кыргызстан» Илхомжан Каримов заявил на сессии парламента, что 8 тысяч пакистанцев получили гражданство Кыргызстана, и призвал прекратить этот процесс.

Руководитель Ошского центра обслуживания населения Алмаз Кочонов разъяснил, что решение о гражданстве принимает комиссия при президенте после проверки документов и заключения правоохранительных органов. По его словам, гражданам «стран риска» паспорта не предоставляются.

Каримов, однако, настаивал: массовая выдача паспортов несёт угрозу. «Так мы превратимся в Пакистан», — подчеркнул депутат.