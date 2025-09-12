Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной «ошибке» при вторжении российских беспилотников на территорию Польши.

«Нет, это не была ошибка», — коротко и категорично заявил Сикорский в социальной сети Х.

Напомним, журналисты спросили Трампа о его реакции на инцидент с российскими дронами. Президент США ответил, что «возможно, это была ошибка», и добавил, что «не недоволен ничем, что связано с этой ситуацией». Трамп также выразил надежду, что «все это скоро закончится».