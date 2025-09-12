Таможенная служба Армении будет работать на «маршруте Трампа» (TRIPP) — 42-километровом участке Зангезурского коридора, проходящем по территории страны.

Об этом в парламенте сообщил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян.

«Подтверждаю, что Таможенная служба будет действовать. Что касается деталей, то они пока обсуждаются. Однако, независимо от этого, наша общая таможенная политика носит комплексный характер: мы проводим реформы для упрощения торговли на всех наших границах», — отметил он.