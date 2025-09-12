Запасы обогащённого урана, хранившиеся на разбомбленных ядерных объектах Ирана, остаются под завалами. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Все наши материалы сейчас находятся под завалами после ударов по ядерным объектам», — отметил дипломат.

По его словам, специалисты Организации по атомной энергии Ирана проверяют, возможно ли добраться до обогащённого урана и в каком состоянии он находится.

Аракчи уточнил, что по завершении исследований ОАЭИ подготовит доклад, который представят Совету национальной безопасности. Окончательное решение о дальнейших действиях будет приниматься на его уровне.