Коалиция европейских лидеров смогла убедить президента США Дональда Трампа, что Россия не заинтересована в прекращении войны, и на неё необходимо усилить давление, пишет Politico.

«Трамп, наконец, на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как совместить два подхода», — сказал изданию источник среди европейских дипломатов.

На прошлой неделе в Вашингтоне прошли переговоры высокопоставленных чиновников ЕС и США. Обсуждались новые меры давления на Москву — от финансовых ограничений до остановки экспорта российской нефти и газа.

ЕС завершает подготовку 19-го пакета санкций, но дипломаты признают: наиболее эффективные шаги возможны только в тандеме с США. При этом взгляды сторон расходятся: Вашингтон под руководством Трампа делает ставку на торговые пошлины, а Европа — на санкции против компаний, сотрудничающих с Кремлём.

По данным Politico, Трамп предложил ЕС ввести 100%-е пошлины против Китая и Индии за покупку российской нефти и пообещал, что США сделают то же самое. Но в Брюсселе эта идея встретила сопротивление: «Мы не вводим пошлины. Мы экспортеры. Это наша ДНК», — заявила эксперт Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре.

Кроме того, Трамп призвал ЕС ускорить отказ от импорта российского топлива. Министр энергетики США Крис Райт сообщил о договорённости о поставках ЕС американских нефти, газа и ядерного топлива на 750 млрд долларов. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен допустил перенос крайних сроков отказа от российского газа на более ранний период.