Возникли проблемы с привлечением грамотных педагогов в русском секторе. Об этом заявил директор Институт образования Эльнур Алиев, выступая на конференции, посвященной началу 2025-2026 учебного года.

Ведомство провело исследование в системе образования, выявив интересные данные.

«Мы взяли те школы, где имеются как русский , так и азербайджанский сектора. Это показывает, что в последние годы у нас есть проблемы с привлечением грамотных педагогов в начальных классах. Мы это видим по результатам экзамена по приёму педагогов. Проходные баллы в русском секторе относительно низкие. В то же время мы наблюдаем соответствующую динамику на сертификации педагогов», — сказал чиновник.