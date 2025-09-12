Российские войска нанесли массированный удар по Сумской громаде Сумской области Украины, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила областная прокуратура.

В сообщении отмечается, что российские военные ударили двумя беспилотниками по промышленной зоне в городе Сумы. Погиб 65-летний охранник предприятия.

Через полчаса армия РФ запустила три ракеты по жилому сектору Бытицкого старостата в Сумской громаде. Погибли двое мужчин, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек. Повреждены или уничтожены более 10 домов.