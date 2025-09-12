Президент Украины Владимир Зеленский заявил о катастрофической ситуации в захваченном Донецке, подчеркнув, что Россия превращает эти территории в руины и лишает их нормальной жизни.

«Иногда мы слышим от политиков: Украину и Россию больше всего разделяет вопрос территорий. Конечно, мы сражаемся за нашу землю, защищаем свою суверенную территорию, и это абсолютно справедливо. Но нужно посмотреть, что именно Россия несет на украинскую землю», — отметил Зеленский.

По его словам, присутствие российских войск всегда сопровождается разрушением и исчезновением жизни.

«Чем ближе подходит Россия, тем меньше становится жизни. Меньше людей, меньше всего, что связано с людьми и делает их счастливыми. Захваченные Россией наши территории становятся безлюдными. Даже Донецк — когда-то один из самых богатых и сильных городов Украины — россияне довели до состояния, когда нормально жить там невозможно», — подчеркнул глава украинского государства.