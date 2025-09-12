Президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI заявил, что Ереван рассматривает Россию не как «старшего брата», а как партнёра.

По словам главы государства, в Ереване хотят, чтобы «российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей». Хачатурян признал экономическую зависимость от Москвы, но отметил: «Россия тоже в экономическом смысле зависит от Армении».

В контексте отношений с ЕС президент подчеркнул: Армения сама должна решать, с кем торговать и сотрудничать. При этом, будучи членом ЕАЭС, республика действует в рамках установленных правил, и «никаких проблем до сих пор в этом отношении не возникало».