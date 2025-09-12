Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году предупреждал, что в ближайшие годы между Вашингтоном и Пекином может вспыхнуть вооруженный конфликт. Китайское издание Sohu заявило, что военный парад в Пекине 3 сентября стал наглядным ответом на это предсказание.

«С одной стороны, парад продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой — глубоко потряс Соединенные Штаты, страну-гегемона», — отмечает издание.

По версии Sohu, многие американцы после парада вспомнили о словах Киссинджера. Авторы считают, что прогноз бывшего дипломата был основан на реальном состоянии отношений между США и Китаем, которые вступили в фазу долгосрочного противостояния еще в 2018 году.

В материале также подчеркивается, что Китаю удалось выстоять в этой борьбе: экономика страны остается устойчивой, многие государства продолжают зависеть от китайского производства, а доллар, напротив, теряет позиции в мире.