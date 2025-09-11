Федерация футбола США (US Soccer) прокомментировала слухи о возможном товарищеском матче со сборной России. Как сообщает Oods.ru, представитель организации заявил, что переговоры по этому поводу не ведутся.

Напомним, 8 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея проведения такой встречи якобы обсуждается в определённых кругах.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА российские клубы и национальная сборная лишены права участвовать в международных турнирах и могут проводить только товарищеские матчи.