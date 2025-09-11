Глава таджикской диаспоры Свердловской области Фарух Мирзоев выступил против планируемой проверки детей мигрантов на знание русского языка.

По его мнению, дети не несут вины за незнание языка, и это не оказывает влияния на успеваемость класса. Мирзоев подчеркнул, что ограничивать количество таких детей в школах нецелесообразно.

Мирзоев рассказал о набранных в регионе классах, состоящих преимущественно из иностранцев. Общий уровень знаний таких учебных коллективов, по его словам, превышает общероссийский.